No a offerte da Turchia e Arabia, Vlahovic lascerà la Juve ma vuole altre proposte. Piace l'opzione Milan per l'ex viola

L'attaccante della Juventus ed ex Fiorentina Dusan Vlahovic è destinato a lasciare i bianconeri. Il suo ingaggio è insostenibile per il club e il suo rendimento non ha rispettato in pieno le aspettative iniziali, così la Juve è già alla ricerca di potenziali acquirenti. Ci sono alcune squadre interessate e c'è anche la possibilità di vedere il serbo ancora in Serie A.

Vlahovic è la prima scelta del Milan. Secondo quanto riportato da Milannews.it, l'ex Fiorentina ha già rispedito al mittente alcune offerte provenienti da Turchia e Arabia Saudita, desideroso di competere ancora in campionati più rilevanti. L'opzione Milan piace, soprattutto perché ritroverebbe Allegri come tecnico, ma il giocatore deve abbassarsi l'ingaggio.