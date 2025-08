Il nome fatto da Pioli...quando ha capito che arrivare a Kessie sarebbe stato impossibile

Da ieri si è unito alla Fiorentina il centrocampista Simon Sohm, proveniente dal Parma. Il giocatore è ora atteso in Inghilterra dai suoi nuovi compagni e dall'allenatore, Stefano Pioli.

E quando Kessie è diventato inarrivabile…

A proposito di Pioli, scrive il Corriere Fiorentino, che quando il tecnico ha capito che arrivare a Franck Kessie sarebbe stato impossibile non ha avuto dubbi nell’indicare il nome di Sohm a Daniele Pradè e adesso non vede l’ora di accoglierlo e di averlo a disposizione.

Ideale per il centrocampo di Pioli

Questo perché lo ritiene ideale per il centrocampo che sta costruendo, e perché fino a qualche giorno fa non era assolutamente sicuro di poter essere accontentato in tempi così tutto sommato brevi.