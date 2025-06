Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi caldi di casa Fiorentina.

“La Fiorentina ha fatto 65 punti, nelle ultime compagne acquisti sono arrivati giocatori di grande livello: De Gea, Gosens e Kean su tutti. Senza dimenticare Fagioli, e i centrali difensivi che vengono entrambi dal settore giovanile viola. Gli ultimi mercati sono stati tra i migliori dell’era Commisso, non a caso la Fiorentina ha fatto il record di punti con l’ambiente che ha vissuto la cosa come una delusione: se c’è stato il rimpianto di poter fare di piu vuol dire che la squadra valeva tanto”.

“Quelle davanti alla Fiorentina non stanno meglio di noi, può essere l'anno giusto”

Ha anche aggiunto: “Cosa mi aspetto quest’estate? Mi aspetto che venga fissata una base, mai come quest’anno la Fiorentina si è creata un’ossatura di squadra e per questo sono convinto che su questi singoli si possa costruire una squadra che possa assaltare le posizioni che portano in Champions League. Adesso alcuni club che ci sono arrivati davanti non hanno ancora ben chiaro cosa fare la prossima stagione, e quindi la Fiorentina può migliorare e come. Di certezze per il momento vedo soltanto Napoli e Roma, nelle altre squadre non vedo tante certezze. Se la Fiorentina riuscisse trattenere Kean e Dodo può migliorarsi ancora rispetto a quest’anno”.

“I ritorni dai prestiti? Sarà tutto nelle mani di Pioli”

Ha poi analizzato la situazioni di alcuni prestiti: “Alcuni sono andati via per disperazione, altri invece perchè non hanno trovato una sistemazione nel modulo, di fatto non valorizzandosi. Uno su tutti è Barak, abituato a giocare in ampiezza ma poi ritrovatosi a giocare nello stretto: spesso lo scorso anno lui si è depresso nel suo ruolo. Molto dipenderà comunque da Pioli e dalle sue scelte: avrà un sistema di gioco in testa e valuterà la rosa di conseguenza. Se Pioli deciderà di giocare con gli esterni altri giocatori come Ikone o Sottil potrebbero anche restare a fare l’alternativa. Resta da sottolineare che tutti quelli che sono partiti lo hanno fatto dopo aver fatto tanti tentativi in viola, abbiamo dato tante chance a questi giocatori, e per questo dubito che avranno chance di rimanere. Il vantaggio che la Fiorentina avrà nella prossima stagione è che Stefano Pioli è un tecnico che ha il pregio di fare in fretta a trovare l’idea giusta, ha sempre trovato il modo di far giocare bene i giocatori che gli risolvono la partita. E siccome la Fiorentina ha tanti giocatori fatti, questo può essere u vantaggio”.

“Ecco perchè Dzeko può fare al caso della Fiorentina"

Ha poi parlato del possibile arrivo di Dzeko: “Lui e Kean possono giocare anche insieme, soprattutto quando ci sarà da sbloccare o rimediare un risultato, non certo nella formazione di partenza. Il bosniaco viene comunque da una grande stagione in Turchia dove ha fatto 20 gol, non è andato la a svernare. Questo vuol dire che in questo momento è un giocatore che verrebbe a Firenze per darti qualcosa. E’ ovvio che comprerei un giocatore piu giovane, ma lui come sostituto può dire la sa: Dzeko è un grande giocatore che sa giocare a calcio, e nella rosa viola ci starebbe benissimo”.