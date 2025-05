Il Corriere dello Sport-Stadio: Ndour continua il suo erasmus tattico

Sul Corriere dello Sport-Stadio, spazio per la Fiorentina in prima pagina: “Il giorno del giudizio” e “Fiorentina: in 20.000 per il sogno”. A pagina 22 in taglio alto: “I Franchi tiratori” e in sommario: “Con il Bologna la Fiorentina si gioca l'Europa: dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la tifoseria potrebbe scegliere la via della contestazione”. A pagina 23: “Ndour ora va in attacco. E Gud forse recupera”.