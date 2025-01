"Conte farebbe di tutto per Comuzzo: sarebbe il futuro del Napoli. Paragoni con Kvara? Quando un giocatore vuole partire..."

Questo pomeriggio Diego Maradona Jr, intervenuto a Radio bruno, ha avuto modo di commentare la trattativa tra Napoli e Fiorentina per il trasferimento di Pietro Comuzzo. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Comuzzo penso sia un giocatore molto importante e molto funzionale all’idea di calcio di Antonio Conte e di quello che vuole fare Napoli. Ovviamente, se oggi dovesse arrivare a Napoli, lo farebbe in una squadra che sta facendo benissimo. Saremmo però contenti di un suo arrivo perche a questa squadra serve un difensore come lui, con le sue caratteristiche”.

“Le storie di Kvara e Comuzzo non sono simili: giusto lasciar partire chi non vuole restare"

Ha anche aggiunto: “Le proteste dei tifosi azzurri, che dopo la cessione di Kvara si aspettavano altro? Su Kvara credo che il Napoli abbia fatto bene: non è giusto trattenere giocatori che non sono contenti. Se uno vuole andare via è giusto lasciarlo partire, soprattutto a quelle cifre. De Laurentiis ha fatto un’operazione importantissima. In piu aggiungo che non dovrebbe essere questa l’analisi da fare da parte del tifoso: sono convinto che oltre a Comuzzo il Napoli farà di tutto per assicurarsi anche un esterno d’attacco. Un difensore serve, soprattuto uno con le caratteristiche: questo perchè si vuole continuare sulla linea di investire su giovani forti”.

"Napoli ha totale fiducia in Conte: il mister sa cosa serve"

Ha poi concluso: “Io ho fiducia in Conte e in quello che sta facendo la società. Stanno facendo un grande lavoro, il mister sa cosa serve, per quanto mi aspetto che arrivi anche un altro esterno offensivo. Comuzzo sarebbe un acquisto per il futuro, visto che l’anno prossimo credo che il Napoli possa giocare l’Europa, la Champions, e servirebbe in chiave futura”.