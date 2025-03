Coreografia Fiorentina-Juventus, la vendita della foto-ricordo è schizzata alle stelle

La vendita delle foto-ricordo della coreografia di Fiorentina-Juventus sta procedendo a gonfie vele. Le 1926 (numero simbolico, ndr) copie pensate originariamente non sono bastate a placare la richiesta dei tantissimi tifosi che vogliono acquistare lo ‘JUVE MERDA’ della Curva Fiesole (in Ferrovia) da appendere in casa.

Richiesta alle stelle per la foto-ricordo della coreografia

Fiorentinanews.com ha contattato l'Associazione del Tifo Fiorentino per avere un aggiornamento sulla tiratura, che è stata appunto aumentata. Adesso non c'è più un numero preciso di copie che verranno stampate, bensì si andrà a diritto fino a quando ci sarà domanda, fino ad esaurimento richieste. Qualche migliaio di copie extra sono pronte per essere vendute, un successone per l'ATF e ovviamente per il tifo organizzato della Fiorentina.

L'incasso ha già raggiunto circa 20mila euro

Con i soldi del ricavato, lo ricordiamo, l'Associazione andrà a pagare la multa arrivata a dodici ultras viola, rei di aver “cambiato seggiolino” durante la coreografia dello scorso Fiorentina-Juve. Alla società, invece, era arrivata una sanzione da 50mila euro da parte del Giudice Sportivo.