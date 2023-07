Le chiacchiere di mercato alle spalle: Italiano continuerà a puntare su Ikone. I presupposti per la cessione sono spariti

Ad inizio estate il nome di Jonathan Ikone è stato molto chiacchierato in ottica mercato. L'esterno della Fiorentina era stato messo nel mirino di qualche club arabo.

Oggi però quelle voci sono lontane, anche se chiaramente le vie del calciomercato sono infinite.

Non sembrano esserci i presupposti per una cessione del francese, riporta stamani La Nazione: Italiano continuerà a puntarci, la Fiorentina per lui ha fatto un investimento importante un anno e mezzo fa.

Certo dovrà metterci molto del suo, ma la stagione nuova sembra averla iniziata con un piglio diverso rispetto all'anno scorso, quando lo stesso Italiano gli rimproverava spesso di non prendere la porta.