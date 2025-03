Nzola squalificato? Aucun problème! La squadra dell'ex Fiorentina fa capitolare la "prima dell'altro campionato" in Ligue 1

M'Bala Nzola è ancora alle prese con la squalifica rimediata contro il Nantes per aver lanciato il pallone verso il giudice di gara. Ma il suo Lens non sembra particolarmente intimorito dalla sua assenza. Certo, dopo il KO nel match in cui l'ex Fiorentina era stato espulso, è arrivato un altro tonfo, questo più fragoroso con Le Havre, per 4-3, ma ieri sera è stato un successo per la formazione transalpina.

Senza Nzola, balla il Lens

Nel posticipo di Ligue 1, infatti, il club in cui ora gioca l'angolano in prestito dalla Fiorentina ha superato la “prima dell'altra classifica” (escludendo il gigante PSG, dunque) Marsiglia. Un successone che tutta Lens non si dimenticherà velocemente: un 1-0, al Velodrome per giunta, arrivato allo scadere del tempo, con la rete di Aynaoui al 94'.

De Zerbi sconfitto a sorpresa

Nzola, stangato dal giudice sportivo con 3 giornate (di cui una scontata), ha già saltato due partite per quel gesto scellerato. Ci sarà da capire se il tecnico della squadra ‘sangue ed oro’, Will Still, lo impiegherà subito al ritorno dalla squalifica. Intanto, nella notte di ieri, l'italiano De Zerbi è stato superato a sorpresa; dalla prossima, l'angolano potrà tornare in campo.