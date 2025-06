La Gazzetta dello Sport: Quando la parola data vale più dell'Italia

Un articolo sulla Fiorentina, presente questa mattina su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 26

L'articolo in questione è titolato: “Pioli alta fedeltà”. E ancora: “Amore Fiorentina Basta una parola e lascerà l'Arabia”. Sommario: “Il tecnico sta per separarsi dall'Al-Nassr per legarsi ai viola. La fiducia del club di Commisso lo ha emozionato e convinto più delle altre proposte”.

La parola vale

Articolo che inizia così: “Prima la Fiorentina. Il nome di Stefano Pioli era subito circolato per la panchina della Nazionale dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Ma per il tecnico parmigiano la parola data vale molto”.