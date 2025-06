Stefano Pioli ha mantenuto la parola data alla Fiorentina. Dopo il secco no di Ranieri per il ruolo di CT, infatti, la FIGC aveva il tecnico dell'Al-Nassr tra i preferiti per il post Spalletti, ma l'accordo (sulla parola) dato da Pioli alla società viola ha fatto la differenza.

Le cifre, poi, non sarebbero state mica da ridere. Pioli con il club di Commisso ha un accordo di massima per due stagioni con opzione per la terza a 3 milioni a stagione. Nonostante l'accordo, scrive Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina dovrà attendere qualche settimana, almeno fino a fine mese, per consentire al suo nuovo allenatore di sfruttare un regime fiscale agevolato su quanto già incassato in Arabia. Con ancora un anno di contratto e un ingaggio vicino ai 12 milioni, infatti, il problema principale da risolvere è quello della rescissione tra l’Al Nassr e Pioli.