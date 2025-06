Pioli verso Firenze, la telefonata che ha fatto felice il club viola. La Fiorentina alza in maniera significativa la propria asticella

La giornata di ieri è stata caratterizzata dall'uscita di scena di Stefano Pioli dall'orbita azzurra. Troppo oneroso l'ingaggio dell'allenatore anche e solo per intavolare una trattativa.

La telefonata

Lo stesso Pioli si è poi dimostrato piuttosto deciso nel voler mantenere gli accordi con i dirigenti della Fiorentina, con i quali è in contatto ormai da diversi giorni e la trattativa è in fase avanzata.

Terza volta

E così, salvo colpi di scena clamorosi, Stefano tornerà a Firenze per la terza volta nella sua vita: prima da calciatore e poi, due volte, come allenatore. Il club viola ha il si del tecnico e le parti hanno già parlato dello staff, del famoso Club Manager (esigenza riconosciuta ma che ancora non ha un nome e un cognome) e anche di mercato.

Asticella verso l'alto per l'allenatore

Con Pioli la Fiorentina alza la propria asticella per l'allenatore, perché arriva quasi a raddoppiare i propri emolumenti rispetto all'era Palladino (da 1,8 a 3 milioni di euro).