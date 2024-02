La Nazione: Belotti per il viola e per l'azzurro

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Il Gallo e Ciro, sfida azzurra". A pagina 4 in taglio alto: "Belotti lancia la sfida al gemello. Immobile La caccia al gol è un messaggio al ct Spalletti". Di spalla: "Beltran cerca il settimo sigillo in campionato. Così l’argentino può battere il «primo» Lautaro". A pagina 5: "Biraghi-Parisi, a chi tocca? Arthur torna fra i titolari". In taglio basso: "Contratto e rilancio in viola Jack, il riscatto è adesso". In taglio alto: "Capienza ’ritoccata’: tutto esaurito? No".