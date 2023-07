Il Brighton ha Igor in mano ma punta anche al ritorno di un suo difensore: il brasiliano se la gioca con Colwill

Tra i protagonisti del Brighton targato De Zerbi c'è sicuramente Levi Colwill, difensore classe 2003, campione d'Europa Under 21 con l'Inghilterra. I Seagulls vorrebbero riprenderlo in prestito dal Chelsea ma i Blues in realtà puntano su di lui: da qui l'idea di Igor che resta davvero ad un passo dal passaggio in Premier. Il brasiliano se la gioca quindi con Colwill ma con ottime chance di avere la meglio.