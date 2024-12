L'Udinese perde un titolarissimo all'ultimo per la sfida del Franchi: un difensore va direttamente in tribuna

L'Udinese perde una pedina molto importante per la sfida di oggi contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. Il difensore Jaka Bijol, perno della retroguardia friulana, stranamente non figura nell'undici titolare scelto da Runjaic, questo perché a sorpresa non sarà a disposizione per la partita delle 18.30.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il giocatore è out a causa di un affaticamento muscolare: lo sloveno classe '99 non andrà nemmeno in panchina, per lui sarà direttamente tribuna.