La formazione ufficiale della Fiorentina: Kayode al posto di Dodô, in attacco non si vede Gudmunsson

Ultima partita prima di Natale per la Fiorentina di Palladino, oggi a caccia di tre punti per rinvigorire la propria (alta) classifica. Contro l'Udinese torna De Gea fra i pali, così come la coppia di centrali confermata è Ranieri-Comuzzo. Sulla destra, vista la squalifica di Dodô, si legge il nome di Kayode sulle distinte ufficiali; a sinistra ovviamente Gosens.

Le scelte offensive della Fiorentina

In mezzo al campo, l'affiatato duo Cataldi-Adli, ormai imprescindibili per Palladino. Gli esterni offensivi sono Colpani e Sottil, mentre Beltran girerà alle spalle di Moise Kean. Panchina per Gudmunsson.

Le formazioni delle due squadre

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All.: Palladino.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.