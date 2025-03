La Fiorentina e Vlahovic determinanti per far cacciare Motta: e la Juve è pronta al clamoroso ritorno di un ex tecnico viola

L'epilogo di stagione per la Juve potrebbe avere dell'incredibile e potrebbe averlo anche e soprattutto per colpa della Fiorentina, un po' la goccia che sta facendo traboccare un vaso già bello pieno. Unito al 3-0 di Firenze, anche i 90 minuti in panchina, con tanto di sguardo perso nel vuoto, di Vlahovic, beccato dal pubblico. Secondo La Gazzetta dello Sport quindi la società bianconera ripartirebbe da Motta per la gara con il Genoa, per poi esonerarlo ad aprile, per questioni di bilancio: già pronto l'ex ct ed ex tecnico viola Roberto Mancini a cui sarebbe proposto un contratto di 4 mesi, con rinnovo automatico in caso di Champions.