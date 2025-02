L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Le cessioni di Ikoné e Sottil mi trovano d'accordo, Palladino ha tanti giocatori offensivi da schierare dietro Kean e ha fatto una scelta tattica ben precisa, quella di privarsi di tutti gli esterni. Zaniolo? Può giocare in tutte le posizioni, per me può fare anche il vice Kean all'occorrenza. Si può giocare anche con il falso nove, con quello spazio che può essere occupato da giocatori come Zaniolo, Beltran o Gudmundsson”.

“Bisogna pescare dalla Primavera”

Poi ha aggiunto: “Non dobbiamo dimenticarci della Primavera, il cui obiettivo principale non è vincere il campionato o la Coppa Italia bensì fornire calciatori alla prima squadra. Ci sono tanti giovani interessanti nella squadra di Galloppa e bisogna dare loro fiducia, altrimenti la Primavera non serve a nulla”.

“Ora la Fiorentina ha una difesa di tutto rispetto”

Infine su Comuzzo: “Commisso è stato forte nell'insistere sulla richiesta di 40 milioni. Se il Napoli lo avesse voluto davvero, quei soldi li avrebbe offerti. Io sono contento che Comuzzo sia rimasto, perché ora la difesa della Fiorentina è di tutto rispetto con l'arrivo di Pablo Mari e il recupero di Pongracic”.