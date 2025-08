Galli: "Mi sembrano chiare le intenzioni di Pioli con Martinelli. Lezzerini? Oggi il terzo portiere può diventare anche il numero uno"

Giovanni Galli, ex portiere viola, oggi opinionista radiofonico, è passato a Lady Radio per fare il punto sui portieri della Fiorentina, dal giovane Martinelli alla certezza De Gea fino all'ultimo arrivato Lezzerini:

“Ci sarà spazio per Martinelli?”

“Vedo che Pioli sta impiegando tanto Martinelli, dunque credo che ci voglia fare un investimento importante. Alla luce dei fatti c'è la sensazione che questo ragazzo stia crescendo in maniera esponenziale. Ci sarà spazio per lui? Intanto parlano le amichevoli, dove sta giocando più minuti di De Gea. La certezza rimarrà lo spagnolo ma pensare di averla anche in panchina aiuta l'allenatore a stare più sereno. Così Martinelli acquisisce anche quell'esperienza che gli è mancata negli ultimi due anni”.

Poi sul terzo portiere

“Lezzerini può essere quel giocatore che ricopre un ruolo fondamentale all'interno dello spogliatoio. Oggi il terzo portiere può fare il primo: siamo arrivati a un livello dove anche la terza scelta deve essere affidabile. Si è fatto le ossa a giro per l'Italia, raccogliendo qualche delusione ma l'importante sono le esperienze trascorse. La stella polare rimane De Gea, ma se si facesse male è bene avere delle alternative pronte e motivate a scendere in campo. Oltretutto, ha fatto il settore giovanile a Firenze, conosce bene l'ambiente e la piazza”.