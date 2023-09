L'allenatore dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato a Radio Bruno Toscana facendo il punto sul Ferencvaros, avversario della Fiorentina nel girone di Conference League: “Da anni è la squadra più forte in Ungheria, ha monopolizzato la vittoria del campionato. Negli ultimi cinque anni si è piazzata prima e per la quinta volta di seguito è arrivata alla fase a gironi di una coppa europea. E' un club storico, un avversario da non sottovalutare per la Fiorentina. Detto questo, non me ne voglia nessuno, i viola sono più forti”.

E poi: “La Fiorentina ha sicuramente voglia di fare bene quanto se non più dell'anno scorso. Non conosco personalmente Italiano, ma vedendolo dall'esterno direi che non è il tipo da sottovalutare un impegno. Solitamente convoco quattro giocatori del Ferencvaros in Nazionale, anche se al momento ho soltanto il portiere e il centravanti perché gli altri due non sono disponibili. Tra gli ”stranieri" della squadra ungherese cito Traore, giocatore molto interessante. Stadio? I tifosi sono caldissimi, riescono a creare un'atmosfera fantastica spingendo la squadra dall'inizio alla fine".