Un clamoroso ritorno di Bernardeschi in Serie A? Dopo i casi Pogba e Fagioli, la Juventus pensa davvero all'ex Fiorentina

Incredibile ma vero, Federico Bernardeschi potrebbe tornare in Serie A. Anzi, per la precisione, potrebbe tornare proprio alla Juventus. La squadra bianconera, attualmente terza in classifica al pari della Fiorentina, starebbe pensando a lui per rinforzarsi nella finestra di gennaio dopo i casi Pogba e Fagioli.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Bernardeschi potrebbe tornare in prestito fino a giugno. Un usato garantito, che conosce già Allegri e il campionato e che non graverebbe troppo sulle casse bianconere. Nelle scorse c'è stato un altro incontro, il secondo in meno di dieci giorni, tra l'entourage del giocatore e i dirigenti della Juventus. Un clamoroso ritorno in Serie A? Ora è davvero possibile.