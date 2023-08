Fissata nuova udienza in merito al ricorso riguardante il decreto di definanziamento del restyling del Franchi. Ecco quando

Era prevista in data odierna, mercoledì 2 agosto, l'udienza del Tar Lazio per il ricorso presentato dal Comune di Firenze, visto l’annullamento del decreto ministeriale di definanziamento della riqualificazione dello stadio Franchi. Nonostante la richiesta avanzata dall'avvocatura di Stato di posticiparla, il presidente del Tar ha comunque deciso di tenere l'udienza in Camera di Consiglio.

Dopo aver sottolineato l'importanza della questione, il presidente ha fissato una nuova udienza, il prossimo 26 settembre. In caso di necessità (il tutto dovrà definirsi in merito) ce ne sarà una nuova il 14 novembre. Questo è quanto riportato dal comunicato stampa ufficiale del Comune di Firenze.