Il Pisa ad un bivio nel casting per il prossimo centravanti: sondati un esubero della Fiorentina e un ex viola

Il Pisa continua a cercare la punta che guiderà l'attacco dei toscani per il loro ritorno in Serie A e, secondo Gianluca Di Marzio, gli occhi del nuovo tecnico Alberto Gilardino sono finiti su un esubero della Fiorentina.

Il noto giornalista di Sky Sport riporta infatti che il Pisa avrebbe nuovamente preso contatti con la Fiorentina per il cartellino di Mbala Nzola, in uscita da Firenze dopo un prestito non brillante in Francia. L'alternativa è sempre una punta ex Fiorentina, ossia Giovanni Simeone dal Napoli.