Comotto: "Dodô è incredibile, non ha neanche bisogno di un sostituto nel suo ruolo. Kean? Risolve le partite da solo, speriamo duri"

Gianluca Comotto, ex difensore dell'ultima Fiorentina che giocò la Champions League, ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita di domenica: “Il Milan è la squadra perfetta da affrontare in questo momento. La Fiorentina di Palladino ha dimostrato di cavarsela meglio contro le big, ma non deve adagiarsi sugli allori”.

“Dodo non ha bisogno di un sostituto”

Poi ha aggiunto: “I risultati e le prestazioni sono migliorati nel momento in cui tutti i giocatori, soprattutto i nuovi, si sono adattati. Ora il lavoro dell'allenatore si vede. Parisi e Dodo? Il primo sta facendo vedere ciò che ci si aspettava, il secondo invece è straordinario, non ha bisogno di un sostituto. Kean? Risolve le partite da solo, speriamo duri”.