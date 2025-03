La Juventus è stata accontentata: individuati e multati alcuni tifosi viola presunti responsabili della coreografia in Ferrovia

Nei giorni successivi alla coreografia messa in scena dalla Curva Ferrovia nei minuti precedenti alla sfida di domenica tra Fiorentina e Juventus, che ha portato poi ad un’ammenda di 50000 euro ai danni del club gigliato, era stato sottolineato come il club bianconero non avesse preso molto bene l’accaduto. Nonostante fosse attesa una decisione da parte del giudice sportivo, nel mentre la Juventus ha fatto di più.

La Juventus nelle ore successive alla sfida aveva richiesto una punizione per i responsabili

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Tuttosport i bianconeri si sono mossi con chi di dovere per chiedere maggiore rispetto nei propri confronti, sollecitando le istituzioni a prendere in mano la situazione: è stato sottolineato formalmente come certi messaggi non facciano bene all’immagine del calcio italiano. Per questo il club ha chiesto chiarimenti alla FIGC e alla Lega Serie A e si è rivolto alla Questura di Firenze per individuare i responsabili della coreografia.

La Questura di Firenze ha punito i colpevoli: i dettagli

E questo pomeriggio è arrivato l’intervento della Questura di Firenze, che nel giro di pochi giorni è riuscita ad identificare i presunti responsabili di quanto accaduto domenica al Franchi. Alcuni tifosi viola quest’oggi infatti si sono visti notificare un verbale di accertamento di contestazione di violazione amministrativa, con relativa ammenda da pagare.