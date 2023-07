Secondo quanto riportato dal giornalista argetino di ESPN Juan Patricio Balbi, il River Plate ha fatto un tentativo per il difensore della Fiorentina Lucas Martínez Quarta, che in passato ha già vestito la maglia biancorossa.

Tuttavia, la risposta del suo entourage in primis è stata negativa, assicurando che non c'è alcuna possibilità che il ragazzo lasci Firenze, visto anche il contratto fino al 2025 con la società viola. Il tentativo del River è stato fatto quando Quarta era presente al Monumental per ricevere un premio dalla sua ex squadra. Secondo quanto scrive il giornalista, il giocatore avrebbe tra i sogni quello di tornare ad indossare la maglia del River e le porte per il futuro sono rimaste aperte. Il suo presente però è viola.