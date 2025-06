Alla fine l'ex viola Berti può arrivare in A, anche senza la Fiorentina

Era stato gran protagonista dell'ultima Primavera gigliata guidata da Aquilani, fermatasi ad un soffio dallo Scudetto: Tommaso Berti ha poi fatto marcia indietro, tornando a farsi le ossa nella sua Cesena, con cui è sbarcato in B e poi ha conosciuto anche i play-off promozione. Il centrocampista classe 2004 però in A ci può arrivare davvero, anche senza la Fiorentina che non lo riscattò: su di lui ci sono due formazioni della sua regione, il Sassuolo e il Parma. Con i gialloblù che sono in vantaggio secondo gazzetta.it.