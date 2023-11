Il destino insospettabile di Quarta e ora sono gli altri ad alternarsi per lui

Da esubero destinato quasi certamente a partire lo si è visto addirittura indossare la fascia da capitano in alcuni spezzoni di questa stagione: è il destino strano e curioso di Lucas Martinez Quarta che, all'alba del quarto mese della stagione, sembra rappresentare il profilo più affidabile della difesa di Italiano.

Tant'è vero che per domani sera quel che si prevede è un ballottaggio tra un Milenkovic in difficoltà e un Ranieri messo un po' più da parte nelle ultime uscite. L'argentino è anche uno dei migliori marcatori stagionali, il che sorprende fino ad un certo punto considerate le doti tecniche dell'ex River e le innovazioni tattiche che lo vedono propenso all'avanzamento. Gran merito a lui, dopo le difficoltà di agosto ed un destino che sembrava segnato in ottica mercato.