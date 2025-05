La Fiorentina si allena verso l'ultima a Udine. Torna in campo un centrocampista assente da tempo - FOTO

Torna in campo la Fiorentina, che dopo la vittoria contro il Bologna si allena per preparare l'ultima gara della propria stagione, che sarà al 'Bluenergy Stadium' contro l'Udinese di Runjaic. Una partita che non sposterà nulla nell'annata di entrambe le squadre, ma che potrebbe vedere un rientro last-minute tra i ragazzi di Palladino.

Dopo l'infortunio subito a Siviglia contro il Betis, Danilo Cataldi accelera per poter tornare a disposizione: il centrocampista è tornato in campo insieme ai compagni. La Fiorentina potrebbe contare anche su di lui a Udine.

Ecco le foto dell'allenamento di oggi pubblicate dal club: