Le nuove maglie, la prima e la seconda, della Fiorentina sono magnifiche. E sì, de gustibus non disputandum est, ma un vero tifoso viola non può che apprezzare gli sforzi compiuti da Kappa. Pochi giorni fa, è stata svelata la seconda casacca, quella Away, della squadra di Palladino, che racchiude, nella sua semplicità, lo spirito dell'Anima Viola, che poi sarebbe anche lo slogan associato alle divise della stagione 2024.

Kappa è andata incontro al gusto - autentico - dei fiorentini

Qualche bocca storta si è già vista, gli stessi che magari avevano aspramente criticato gli esperimenti della scorsa annata. Ma stavolta non si può negare che lo sponsor tecnico abbia assecondato il gusto popolare, cittadino, autentico. Non si vedono più quei gigli avvitati su se stessi a formare una specie di DNA mal riuscito; né quell'obbrobrio (studenti del Polimoda, perdonateci, ma le magliette da calcio sono un'altra cosa) del rosso mischiato al bianco, tipo gelato Sammontana. Qui, la prima casacca esalta il colore VIOLA e la sua purezza, distintiva pure sulla pelle del nuovo acquisto Kean. Ma è la seconda a certificare l'impegno preso da Kappa per rappresentare Firenze.

Bianco + Rosso = Firenze e la Fiorentina

Subito, al primo impatto visivo, la seconda maglia, bianca con rifiniture rosse, spicca per semplicità ed essenzialità. E' il giglio rosso, stilizzato in alto a destra, a farla da padrone e catturare immediatamente l'occhio del tifoso. E un fiorentino non può che sorridere davanti al simbolo della propria città messo così in bella evidenza. Anche i pantaloncini, bianchi con numero e giglio rossi, catturano l'interesse dei tifosi. Non c'è un dettaglio sbagliato nelle nuove divise, nonostante qualcuno sia rimasto insoddisfatto per la troppa semplicità. L'anno scorso Kappa aveva decisamente esagerato con storia e tradizione, con la seconda maglia, quella a fiori, e le divise dei portieri che avevano più uno stile hawaiiano che fiorentino. Chiamateci pure campanilisti, conservatori e minimalisti, ma è questo il marchio che vogliamo portare sulla nostra pelle. Viola, Bianco e Rosso: nothing else.