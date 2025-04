La Juve va a Roma e Gasperini è contro la Lazio: ecco perché 'gufare'... oggi vale!

La Fiorentina è uscita da San Siro con un “solo” punto, sintomo che la squadra di Palladino sta bene e che può ambire a risultati migliori. Il gol annullato a Dodo al novantesimo è stato un urlo strozzato in gola per tutti i tifosi, una rete che avrebbe scritto anche un'altra classifica. I Viola hanno sì raggiunto Roma e Lazio a quota 52 punti ma le due squadre oggi devono scendere in campo. Tuttavia, lo faranno contro due formazioni che hanno bisogno dei tre punti per la corsa alla Champions League. Dunque, oggi più che mai, c'è bisogno di… gufare!

Per qualcuno sarà un atteggiamento da provinciali, per qualcun altro si dovrà pensare a fare bene solo con le proprie forze, ma la verità è che oggi la Fiorentina deve tifare Juventus e Atalanta. ‘Forza Juve’ sì, ‘dai Gasperini’, bisogna dirlo - va bene anche limitarsi al pensarlo - a gran voce. I ragazzi di Palladino - stoici, volenterosi e passionali al Meazza - hanno bisogno ora di un “aiuto” dall'alto. Ripartire, la prossima giornata, a pari punti con Roma e Lazio, entrambe battute dai Viola (aspettando il ritorno dell'Olimpico, ma comunque forti del 5-1 dell'andata), sarebbe sicuramente diverso dal vedere Ranieri e Baroni ancora davanti in classifica. Insomma, pochi discorsi, la rivalità con i bianconeri la lasciamo alla prossima stagione (tanto il 3-0 è ancora fresco nella mente, ndr), stasera serve una vittoria della Juve contro la Roma e prima, se possibile, che Gasperini torni in sé fermando i biancocelesti.