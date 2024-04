Il presidente del Grosseto e proprietario di Holding Lamioni (sponsor della Fiorentina) Giovanni Lamioni ha parlato a Radio Bruno dell'attualità di casa viola, spostandosi poi sulle sensazioni (e non solo) sul futuro della società gigliata.

‘Il gruppo viola ha le idee chiarissime, anche Ferrari mi ha fatto un’ottima impressione'

"Il vuoto si avverte perchè Barone è insostituibile, Joe era un lavoratore che non trascurava davvero nulla. Dopo la vittoria con l'Atalanta sono andato a cena con la dirigenza della Fiorentina e ho trovato un bellissimo gruppo. Il primo miracolo di rocco è stato quello di creare una famiglia alla Fiorentina, sono arrivati poi anche molti giocatori. Ho trovato un gruppo con le idee chiare. Mi ha fatto un’eccellente impressione anche Alessandro Ferrari, che non conoscevo, consapevole del gravame che ha sulle spalle. Burdisso e Pradè cureranno la parte tecnica mentre Ferrari quella gestionale, ma mi sembra la soluzione più giusta".

‘Commisso rimarrà al timone della Fiorentina e vuole rinforzarla’

"Penso che questa potrebbe essere anche la squadra che governa la Fiorentina nel 2024-2025. Mi è stato detto che Commisso è motivatissimo, benchè fortemente scosso dalla perdita dell'amico Joe. Rocco vuole rimanere a Firenze e far crescere la dimensione Fiorentina e il valore tecnico della squadra. Ambizioso, seppure con l'atteggiamento dell'imprenditore. Non si può pretendere che siccome si tratta di uno degli uomini più ricchi del mondo butti via i soldi, li ha fatti perchè è un imprenditore. Vuole rinforzare la squadra e non tiene minimamente in considerazione l'idea di vendere la Fiorentina. Sono ragionevolmente ottimista e tranquillo".