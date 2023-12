Lotito: "Che si chiami Champions o Superlega, sempre dai campionati bisognerà passare. Mica possiamo buttare via la Serie A"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a Il Foglio della Superlega: “Alla fine cambierà solo dove vanno a finire i soldi, secondo me per i club potrebbero liberarsi tante risorse. Di queste cose comunque non si può parlare tanto per parlare, bisogna prima capire la portata giuridica del provvedimento. Ricordiamoci che la priorità è tutelare l'importanza del campionato italiano, perché di certo non lo possiamo buttare via”.

E poi: “Se non si chiamerà Champions e si chiamerà Superlega non cambierà niente, perché sempre dai campionati bisognerà passare per qualificarsi. Ripeto, secondo me l'unica cosa diversa sarà la destinazione del denaro”.