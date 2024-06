Di Marzio: "L'Inter ha una valutazione alta per Carboni e non vuole cederlo. Di fronte all'offerta della Fiorentina non ha tentennato"

In casa Fiorentina, a gennaio era spuntato il nome del giovanissimo Valentin Carboni, di proprietà dell'Inter e in forza al Monza nell'ultima stagione. Di lui ha parlato il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Non si è ancora parlato dell'argentino in società, ma l'Inter ha una valutazione alta. E non è interessata a cederlo, vorrebbe darlo in prestito”.

“Davanti alla Fiorentina, l'Inter non ha tentennato”

E aggiunge: “Un'eventuale cessione richiederebbe una cifra superiore ai 25 milioni di euro. Di fronte all'offerta della scorsa stagione della Fiorentina, intorno ai 18-20 milioni, l'Inter non ha tentennato. Non è facile che arrivino proposte del genere”.