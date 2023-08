Dalla vittoria della Coppa Italia Primavera con la Fiorentina al ritorno definitivo in Bulgaria: che fine ha fatto Andonov?

Il destino del giovane portiere classe 2003 Ivan Andonov sembra oramai definitivamente legato alla Bulgaria, suo paese natio, dopo l'esperienza in Italia.

Ricordato a Firenze per aver vinto da protagonista la Coppa Italia e la Supercoppa con la Primavera viola nel 2021, il giocatore è ritornato poi in patria per difendere la porta del Levski Sofia, squadra con cui ha ora ufficializzato il rinnovo legandosi al club anche per il futuro.