La Fiorentina è pronta a blindare con il primo contratto da professionista un giovane difensore

Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva ufficializzato i primi contratti da professionista di Tommaso Rubino e Maat Daniel Caprini, giovani prospetti viola che hanno firmato un accordo fino al 2026.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, nei prossimi giorni arriverà la firma sul primo contratto da professionista di un altro giovanissimo gigliato: il difensore Christian Biagetti.

Il classe 2004, grossetano di nascita, in questi giorni è presente al Viola Park per il ritiro insieme alla squadra di Italiano. Insieme a lui, tra i giovani dell'ex primavera di Aquilani, anche Comuzzo, Distefano e Harder, in attesa del ritorno di Amatucci e Kayode dal vittorioso Europeo U19.