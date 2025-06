Quasi nove milioni per convincere Pioli. Ma per qualcuno sale Thiago Motta...

Tre anni di contratto, con un ingaggio che si avvicina ai tre milioni di euro (qualcosa meno). Così la Fiorentina prova a convincere Stefano Pioli a dire sì il prima possibile, scrive stamani La Nazione.

Garanzie

I contatti tra la Fiorentina e l'entourage dell'ex allenatore del Milan vanno avanti con lo stesso Pioli che ha chiesto una serie di garanzie di diverso genere prima di accettare l'incarico.

Ipotesi in controtendenza

Nel frattempo va in controtendenza rispetto a tutti il Corriere dello Sport-Stadio, che vede salire l'ipotesi Thiago Motta, con la Fiorentina in questo caso in lotta con l’Atalanta per il tecnico italo-brasiliano, esonerato dalla Juventus nel corso della stagione da poco conclusa.