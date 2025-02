L'ex calciatore e tecnico della Fiorentina Sauro Fattori ha commentato a TMW Radio la prestazione della squadra viola contro l'Inter. Queste le sue parole: "Se fosse stato più coraggioso Palladino avrebbe evitato la sconfitta... Ma non è per quell'episodio che si è persa la partita, anche se si vedeva bene che era fuori la palla.

Secondo me eri stato fortunato a pareggiarla nel primo tempo, quindi bisognava cambiare qualcosa perché con quel tipo di gioco sapevi che riprendevi gol prima o poi. La qualità l'ha messa nella ripresa, ma doveva essere in campo subito. Vedendo il nervosismo giusto dell'Inter, se gli levavi a San Siro la carica poteva essere un vantaggio per te".