Abodi: "A Firenze sono più avanti per lo stadio. Nasce un fondo equity che investirà nei progetti per gli impianti"

Il 2024 è stato l'anno in cui sono iniziati i lavori per il restyling dello stadio Artemio Franchi, in cui continuerà a giocare la Fiorentina in futuro.

“Nasce un fondo equity che investirà nei progetti”

Intanto proprio sul tema stadi, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha detto su La Gazzetta dello Sport: “Venerdì scorso, in una riunione al MEF, con il collega Giorgetti, abbiamo fatto un ulteriore e decisivo passo avanti per la nascita di un fondo equity che investirà nei progetti-stadio, sulla base di criteri che stiamo elaborando, completando la configurazione di un portafoglio di opportunità, per contribuire a far fare finalmente un salto di qualità agli stadi della Serie A e delle altre leghe. Stiamo anche definendo le funzioni e le prerogative di una struttura commissariale che semplifichi e renda omogeneo l'iter dei progetti, in sintonia con amministrazioni comunali e club”.

“Firenze più avanti”

E poi: "Parliamo con tutti. Alcuni sono più avanti, come a Firenze, Cagliari, Bologna, Parma ed Empoli. Ma c'è anche Milano, che si sta avviando verso una buona soluzione; Roma sta procedendo, il progetto dei giallorossi va avanti, la Lazio ha appena presentato un'idea progettuale sul Flaminio e sono previsti interventi sullo stadio Olimpico, di proprietà di Sport e Salute, mi auguro arrivi Napoli, con il club che punta sul nuovo stadio e il Comune che vorrebbe rinnovare il Maradona. E poi, Palermo, Genova, Bari e Verona. Dobbiamo passare, adesso, dal refrain ormai noioso del "si può fare a un più gratificante e concreto "stiamo facendo".