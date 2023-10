Nella lunga conferenza stampa di quest’oggi Vincenzo Italiano ha avuto modo di parlare anche di due profili attualmente inamovibili nel suo scacchiere: Alfred Duncan e appunto Lucas Martinez Quarta. Questo un estratto delle sue parole:

“Se c'è qualche segreto dietro alle recenti prestazioni di Duncan? Bisognerebbe farla a lui questa domanda. Chissà dove è andato quest'estate e con chi. Adesso è un calciatore diverso. Si cresce di allenamento in allenamento, figuriamoci di stagione in stagione. Complimenti a lui ma ha sempre avuto grande qualità col mancino e forza fisica. Penso che abbia fatto un salto di mentalità. Quest'anno sia Alfred che Quarta stanno dimostrando una grande crescita ed il merito va dato a loro: è così che si mette in difficoltà un allenatore e si guadagna la stima del gruppo. Tanti stanno migliorando. Abbiamo citato Nico, Bonaventura. Se vogliamo arrivare a questo livello dobbiamo tutti crescere".



Ha concluso poi parlando di Quarta e della sua duttilità tattica: ”Questa situazione qui nasce da questo anno, nel momento in cui abbiamo avuto difficoltà nella circolazione del pallone. I centrali hanno libertà di movimento soprattutto con alcuni avversari. Chino ha questa capacità di lettura ottima, ma tutti possono ricoprire quel ruolo. Poi sui gol che ha fatto sono qualità individuali, non vengono allineate".