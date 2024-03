Barak: "Stavo per andare al Napoli. La Fiorentina ha dimostrato grande fiducia in me e ripensandoci..."

Il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, è stato vicino a cambiare squadra nel corso dell'ultimo mercato. L'ammissione arriva direttamente dal calciatore viola.

L'interesse del Napoli

“Mi sono consultato con lo staff tecnico della Nazionale in quei giorni - ha detto - L'intenzione principale era quella di valutare la situazione nel miglior modo possibile per me. C'era interesse, il più grande era da parte del Napoli, ma alla fine l'operazione non è andata in porto quindi è inutile tornare indietro”.

“Felice di essere rimasto”

E poi Barak ha aggiunto: "La Fiorentina ha dimostrato molta fiducia in me e ripensandoci sono molto felice di essere rimasto".