La Fiorentina è interessata a Fotis Ioannidis del Panathinaikos. Dopo quell'ottavo di finale in Conference a marzo, il club viola ha messo gli occhi sul classe 2000 greco, che però è considerato un pezzo pregiato in patria. Lo dimostrano le dichiarazioni del presidente dei biancoverdi, Giannis Alafouzous, che ha spento la pista Fiorentina.

“Ioannidis non parte per meno di 30 milioni di euro. Sull'interesse della Fiorentina…”

Ecco cosa ha detto a Direttacalciomercato.com: “Ioannidis non parte per meno di 30 milioni di euro. Non siamo disposti a venderlo per una cifra inferiore a quella richiesta. Fiorentina? Sì, è vero, c'è un interesse concreto e l'hanno dimostrato a giugno, però non sono in grado di soddisfare la valutazione che facciamo noi”.