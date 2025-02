Male anche la Fiorentina femminile: De La Fuente al capolinea e così non basta nemmeno rimontare la Juventus

Non solo il KO della squadra di Palladino. La Fiorentina maschile non è stata l'unica vittima del pomeriggio di domenica. Anche la formazione femminile di De La Fuente è caduta, in casa, in Coppa Italia.

L'anno scorso le ragazze di De La Fuente arrivarono in finale

K.O., nonostante la rimonta

Nella gara d'andata del doppio confronto, le ragazze gigliate hanno perso dalla Juventus, un 3-2 che grida vendetta. Le Viola infatti erano andate subito in svantaggio, a conferma del periodo NO che stanno vivendo. La rimonta però lasciava presagire qualcosa di diverso.

De La Fuente è arrivato al capolinea

Invece alla fine a spuntarla è stata ancora la Juventus, bestia nera delle donne negli ultimi anni. Una sconfitta comunque arrivata pur sempre di misura, il che lascia apertissime le porte in vista del ritorno. Un KO però che poteva essere evitato vista la resistenza alzata contro la Roma lo scorso weekend. Ma forse, il treno del tecnico argentino è quasi giunto al capolinea.