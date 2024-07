La Fiorentina e il Franchi: due cantieri aperti con incertezze da tutte le parti. E gli abbonati aspettano

Mai forse come in questa fase storica, la Fiorentina è stata avvolta da così tante incertezze: nella sua prossima composizione così come nell'impianto che la ospiterà. Come scrive Tuttosport, la Fiorentina è un cantiere aperto a tutti i livelli: c'è quello del Franchi, con la demolizione in corso del parterre della Curva Fiesole, ma c'è anche e soprattutto quello del mercato. La rosa va sostanzialmente rifatta in almeno due reparti e a inizio della prossima settimana partirà il ritiro al Viola Park.

Inevitabile la fase di attesa anche per far scattare la campagna abbonamenti, con tanti tifosi che non sanno se e dove potranno seguire la Fiorentina.