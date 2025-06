Corriere dello Sport-Stadio: La clausola che diventa un incubo

Il Corriere dello Sport in edicola stamani concede ampio spazio alle vicende di casa viola, concentrandosi inevitabilmente sul calciomercato della Fiorentina.

In copertina il Corriere dello Sport-Stadio riporta la notizia di un interessamento per il bomber viola: “Arabi su Kean. L'Al-Qadsiah tiene in ansia la Fiorentina” e poi nel sottotitolo “Incubo clausola”.

Le pagine interne dedicate ai colori viola si aprono con il titolo: “Firenze ansia per Kean. Ci sono anche gli arabi”. In taglio basso il quotidiano prosegue l'analisi del mercato viola con il pezzo “la Viola si mette le ali per Pioli”. Nella pagina seguente il Corriere dello Sport riporta le trattative in corso più calde : “Immobile-Dzeko. Il doppio piano”.