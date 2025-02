Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Genoa: Ancora fuori Comuzzo, conferma per Pongracic. Richardson al posto di Adli

La Fiorentina scende in campo oggi alle 15 con il Genoa per provare a bissare il successo sulla Lazio. Palladino, per questa gara, si affiderà a un centrocampo scarno, complici le assenze di Cataldi e Adli. Vediamo assieme le scelte dei due tecnici.

Per la Viola in porta c'è De Gea, con una difesa a quattro composta da: Dodo, Ranieri, Pongracic e Gosens. A centrocampo Mandragora e Richardson, assieme a Folorunsho che però potrebbe agire più largo in una sorta di 4-2-3-1. In attacco, Beltran e Gudmundsson cercheranno di segnare, ma anche di far trovare la rete a Kean.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Gosens; Mandragora, Richardson, Folorunsho; Beltran, Gudmundsson; Kean. All.: Palladino.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Cornet, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.