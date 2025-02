I convocati della Fiorentina: Kouame, ma non doveva essere Empoli? C'è anche Valentini, mentre Cataldi non è il solo assente

La Fiorentina ha appena diramato i convocati per la sfida al Genoa di questo pomeriggio. A sorpresa compare ancora il nome di Kouame, prossimo sposo dell'Empoli. Ma le novità non finiscono qui.

Assenze, ma anche presenze, da tenere d'occhio

Assenza confermata quella di Cataldi, mentre non ce la fa ancora Colpani: questa è la notizia, che fa il paio con le convocazioni di Valentini e Comuzzo, due giocatori molto chiacchierati in uscita in questi giorni. Ci sono ben tre ragazzi della Primavera: Caprini, Harder e Rubino. Out Adli per squalifica.

La lista completa della Fiorentina

1) BELTRÁN Lucas

2) CAPRINI Maat Daniel

3) COMUZZO Pietro

4) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

5) DE GEA QUINTANA David (P)

6) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) HARDER Jonas

10) KEAN Bioty Moise

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) PARISI Fabiano

16) PONGRAČIĆ Marin

17) RANIERI Luca

18) RICHARDSON Michael Amir Junior

19) RUBINO Tommaso

20) SOTTIL Riccardo

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) VALENTINI Nicolás