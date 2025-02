Questo pomeriggio la Fiorentina affronterà al Franchi il Genoa di Vieira, nella partita valevole per la 23esima giornata di Serie A. Palladino studia la formazione da mandare in campo con il Grifone, con diversi dubbi a centrocampo viste le assenze.

In porta De Gea, ma i dubbi partono dalla difesa, dove Comuzzo e Pongracic (in vantaggio) si giocano il posto accanto a Ranieri. Tutto confermato sulle fasce dove ci saranno ancora Dodo e Gosens. In mediana Richardson o il probabile adattamento di Folorunsho in coppia con Mandragora. Il posto sicuro davanti ce lo hanno Beltran e Gudmundsson, con Sottil pronto alla chance nel caso Folorunsho sia adattato dietro. Davanti Kean.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson, Folorunsho; Beltran, Gudmundsson; Kean.