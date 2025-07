Diritti TV: La Fiorentina ora è dietro anche all'Atalanta. La Serie A non raggiunge più il fatidico milardo (di euro)

Sotto al miliardo di euro. La Serie A non arriva più a quella cifra per quanto riguarda i diritti TV e si ferma per la stagione 2024/25 a 898 milioni (contro i 1072 dell'annata precedente) che sono stati suddivisi tra i venti club della massima categoria, in base ad alcuni criteri.

Viola ottavi

Dell'argomento se ne occupa stamani in maniera approfondita La Gazzetta dello Sport che pubblica anche una tabella dettagliata che ci fa vedere come la Fiorentina sia ottava per proventi con i suoi 52,1 milioni di euro.

Le squadre davanti

Prima dei viola ci sono, nell'ordine, Inter (81,9 milioni), Napoli (67,8), Juventus (67,7), Milan (67,3), Roma (61,2), Lazio (55,6) ma anche l'Atalanta arrivata a 53,7.