Il dirigente sportivo Oreste Cinquini ha parlato a Lady Radio della questione allenatore: “Ancora non ho capito perché Palladino ha lasciato la Fiorentina, capisco la clausola di riservatezza ma una presa di posizione così brusca dopo le parole che Commisso aveva avuto per lui è davvero molto strana. Lasciare la squadra senza allenatore in questo momento non è il massimo, vediamo adesso chi andrà a prendere la Fiorentina. Pioli sarebbe un'ottima scelta, credo si sia già stancato dell'Arabia ed è un grande uomo oltre che un bravo allenatore. Ora serve un tecnico che garantisca continuità e che sposi il progetto, e credo che Pioli sarebbe la figura più adatta”.

“Sarri non adatto alla Fiorentina”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina si è fatta scappare Sarri, ma forse a livello caratteriale non era adatto al club viola. Mi sembra che la dirigenza viola sia poco incline al contatto quotidiano con l'allenatore, in questo manca la Fiorentina manca. Anche Pioli ha un bel curriculum e un carattere forte, ma a differenza di Sarri non è una persona che si arrabbia. Thiago Motta? Difficile che venga alla Fiorentina”.