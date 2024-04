Il tema dello stadio è uno dei principali affrontati nel corso della campagna elettorale che sta andando in scena. Lo tocca anche il sindaco di Bagno a Ripoli (a fine mandato) e ora candidato a Palazzo Vecchio per Italia Viva, Francesco Casini.

“Un grande errore politico”

“È stato un grande errore politico - dice sul rifacimento del Franchi a La Nazione - La Fiorentina voleva realizzare un grande stadio di proprietà: le fosse stato permesso, saremmo stati vicini all’inaugurazione. Basta vedere quello che è ora il Viola Park, per capire che livello di stadio avrebbe potuto avere Firenze”.

“Gli stadi vanno fatti coi soldi dei privati”

Poi aggiunge: “Gli stadi di Serie A vanno fatti coi soldi dei privati. Gli oltre 200 milioni di fondi pubblici, e non basteranno, che saranno spesi per il rifacimento del Franchi, potevano e dovevano essere utilizzati per scuole, case popolari, rigenerazione urbana…Non parlo di qualità progettuali o dei percorsi tecnici del nuovo impianto, ma solo di una scelta politica di fondo che è stata totalmente sbagliata. Sono seriamente preoccupato sui tempi e su come si svilupperà il percorso dei lavori, sugli impatti che potranno esserci su tifosi e club viola. Sono ancora troppe le incertezze”.

E infine: “Gli altri candidati parlano di dialogo da avviare con la Fiorentina: per quello che ci riguarda, il dialogo c’è e c’è sempre stato, non c’è certo bisogno di iniziare a costruirlo ora”.